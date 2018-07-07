Gökçek'ten Tepki Çeken Tecavüz Paylaşımı-ODTÜ'lü Gençlerin Fotoğrafını Paylaşıp..

Melih Gökçek'ten skandal tecavüz paylaşımı.

Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif şekilde kullanmasıyla bilinen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yasak koyduğu, ancak Belediye Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Twitter'daki paylaşımlarına devam eden Melih Gökçek, sosyal medya adresi üzerinden tepki toplayan bir tweet attı.

ODTÜ’de dün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde “Tecavüze sebep olan şeyler” yazan pankartın fotoğrafını paylaştı.

Pankartta yer verilen, “Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek” ve “Tecavüzcü” seçeneklerini gören Gökçek, attığı tweetinde, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın yapanlar salak mı” ifadelerini paylaştı.

Gökçek'in bu paylaşımı, takipçileri ve vatandaşlardan çok sayıda tepki aldı.

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