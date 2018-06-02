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Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, yaptığı son dakika açıklamasında, yaptırdığı seçim anketinin sonucunu açıkladı.

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Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, yaptığı son dakika açıklamasında, yaptırdığı seçim anketinin sonucunu açıkladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:27
Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı

Son seçim anketinin sonucu açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yaptığı son dakika açıklamasında, kendi yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Türkiye, 24 Haziran 2018 günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminleri için sandık başına gidecek.. Seçime 3 hafta kala vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında seçim anketleri geliyor. İnternet üzerinden son seçim anketlerini arşatıran vatandaşlar, hangi partinin ve cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığını öğrenmek istiyor. Seçimlere yönelik bir seçim anketi sonucu da Melih Gökçek'den geldi.

Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki anketin sonuçlarını paylaştı.

Gökçek canlı yayında, Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu belirtti.

Gökçek, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.

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