Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Giresun'da Kaza! 6 Kişi Yaralandı!

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

banner396

Giresun'da Kaza! 6 Kişi Yaralandı!

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:42
Giresun'da Kaza! 6 Kişi Yaralandı!

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü yol ayrımı mevkiinde Zeki Can Tosunoğlu idaresindeki otomobil ile Orçun Carkçı yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Orçun Çarkçı ile araçlardaki Yeter Tosunoğlu, Merve Altınçelep, Merve Yılmaz Çelik, Kevser Usta ve Asiye Çarkçı'nın yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza alanında yapılan ilk müdahelenin ardından Giresun'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
GiresunGiresun KazaGiresunda Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak
Burdur'da Korkunç Kaza! 2 Polis Yaralandı
Burdur'da Korkunç Kaza! 2 Polis Yaralandı
İYİ Parti Milletvekili Adayı Kazada Özyer Hayatını Kaybetti
İYİ Parti Milletvekili Adayı Kazada Özyer Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim