Giresun'da Kaza! 6 Kişi Yaralandı!

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Tepeköy köyü yol ayrımı mevkiinde Zeki Can Tosunoğlu idaresindeki otomobil ile Orçun Carkçı yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Orçun Çarkçı ile araçlardaki Yeter Tosunoğlu, Merve Altınçelep, Merve Yılmaz Çelik, Kevser Usta ve Asiye Çarkçı'nın yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza alanında yapılan ilk müdahelenin ardından Giresun'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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