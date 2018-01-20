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Gezici Anket Sonucunu Açıkladı: Partilerin Oy Oranında Büyük Değişim

Gezici Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonucunu açıkladı. Referandumu doğruya yakın tahmin eden şirketin yeni anket sonucunda partilerin oy oranlarında ciddi değişimler olduğunu ortaya çıkardı.

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Gezici Anket Sonucunu Açıkladı: Partilerin Oy Oranında Büyük Değişim

Gezici Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonucunu açıkladı. Referandumu doğruya yakın tahmin eden şirketin yeni anket sonucunda partilerin oy oranlarında ciddi değişimler olduğunu ortaya çıkardı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:58
Gezici Anket Sonucunu Açıkladı: Partilerin Oy Oranında Büyük Değişim

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu halk oylamasını ve Kıbrıs seçimlerini doğruya yakın tahmin eden Gezici Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için anket yaptı. 

‘Gezici Araştırma’nın Genel Müdürü Murat Gezici, son yaptıkları araştırmada ilginç bulgular olduğunu belirtti. Gezici Halk Arenası'nda yaptığı açıklamada, “Ak Parti’ye oy veren her üç seçmenden biri ‘sadık seçmen’ değil artık. Yani Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 33’ü-35’i istemeyerek oy veriyor. İYİ Partili ya da İYİ Parti’siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ittifakının, iktidarın ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdiğini belirten Gezici sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu iki parti bir dayanışmaya girmiştir. MHP vizyonu olan bir parti ama farklı bir parti ile hareket ediyor. Bu gerek MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek; aynı zamanda bu yakınlaşma Güney Doğu ve Doğu Anadolu da çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65’i Ak Parti’ye oy veriyor. Yani Kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız”

Anket sonuçlarını ilk defa Halk Arenası’nda paylaştığını belirten Gezici; sonuçları şu şekilde duyurdu:

“Araştırma 2-17 Aralık arasında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde 4 bin 238 katılımcıyla yapılmıştır.

Ak Parti ........ yüzde 42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) …….yüzde 20.1

İYİ Parti …………………………..yüzde 20.2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ……..yüzde 7.29

Halkların Demokratik Partisi (HDP)  ......yüzde 8.73

Diğer partiler yüzde 1 civarında seyrediyor.”

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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