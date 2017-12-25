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Genelkurmay Başkanı Akar :" TSK Her Türlü Muharebeye Hazır"

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Sarıkamış'ta hayatını kaybeden askerleri anma günü dolayısıyla kaleme aldığı mesaj yayınlandı

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Genelkurmay Başkanı Akar :" TSK Her Türlü Muharebeye Hazır"

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Sarıkamış'ta hayatını kaybeden askerleri anma günü dolayısıyla kaleme aldığı mesaj yayınlandı

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:41
Genelkurmay Başkanı Akar :" TSK Her Türlü Muharebeye Hazır"

Genelkurmay Başkanı Akar :" TSK Her Türlü Muharebeye Hazır"

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Sarıkamış'ta hayatını kaybeden askerleri anma günü dolayısıyla kaleme aldığı mesaj yayınlandı. Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihi ve milletinden aldığı güç ile her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu yazdı.

Akar, "TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir" dedi.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 11:45
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