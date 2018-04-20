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Gençlik ve Spor Bakanlığının 3 Bin Kişilik Alımı Ne Oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin BESYO mezunu alımı için herhangi bir gelişme var mı, neden konuşulmuyor, neden gündeme getirilmiyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının 3 Bin Kişilik Alımı Ne Oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin BESYO mezunu alımı için herhangi bir gelişme var mı, neden konuşulmuyor, neden gündeme getirilmiyor.

20 Nisan 2018 Cuma 17:40
Gençlik ve Spor Bakanlığının 3 Bin Kişilik Alımı Ne Oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın BESYO mezunları arasından 3 bin kişilik alım yapacağı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş, fakat aradan geçen süreye rağmen ne bu alımlarla ilgili bir haber yapılmış ne de gündeme getirilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak'ın personel alımı kenara dursun konunun uzağından yakınından geçen bir demecine denk gelmiyoruz. Binlerce BESYO mezunu bize her gün yazıyor, 'Ne oldu alımlar diye?' biz de gençlere soruyoruz 'Ne oldu alımlar' bu kısır döngü gençler ve bizim aramızda dönüp dolaşıyor.

SN. BAKANA KİMSE SÖYLEMİYOR MU?

Sn. Bakanın Bürokratları,  medyayı takip eden ekibi muhtemelen bu konuları kendisine iletmiyor, iletiyor ve Bakan bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorsa bizim diyecek bir şeyimiz yok. Bizim diyeceğimiz ve gündeme getireceğimiz tek şey 'Ne oldu alımlar?'

50 binin üzerinde BESYO mezunu çok uzun zamandır söz konusu ilanı bekliyor. İlanın yayımlanmadığı her gün adayların umudu tükeniyor.  

Peki siz alımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.04.2018 18:05
Anahtar Kelimeler:
3 Bin Personel AlımıGençlik Ve Spor Bakanlığı
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