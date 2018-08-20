Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Dizilere,Filmlere Dini ve Milli Ayar!..

Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından ülkemizin dini ve milli değerlerini koruma açısından son derece önemli bir adım geldi. Farkındayız isimli bir web sitesi ile İslam ve Türk düşmanlığı yapan diziler, filmler, çizgi filmler, animasyonlar vs. teşhir ediliyor ve bu yapımlara karşı Türk İnsanının bilinçlenmesini sağlıyor.

Özellikle Türk gençlerini dizilerle,filmlerle dini ve milli saldırılar yapılması konusunda bilinçlendirmek üzere proje başlatan Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Farkındayız” sitesinde bazı yabancı içerikleri inceliyor. Yabancı dizi, film ve bilgisayar oyunu gibi yapımlarda doğrudan veya saklı şekilde Türk kültür ve geleneklerine, dini değerlere karşı yapılan hakaret unsurlarına karşı gençleri bilinçlendiriyor. Daha duyarlı bir toplum olarak milli ve manevi değerleri sahip çıkılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi kapsamında 40 yabancı içerik incelendi. Bunun için özel olarak psikologların da bulunduğu bir ekip kuruldu. Bakanlığın yürüttüğü proje kapsamında “Farkındayız” sitesi ve video kanalı oluşturuldu. Sitede yer alan bazı dizi ve filmler haricinde vatandaş da ihbar hattını arayarak hakaret veya aşağılayıcı filmleri bildiriyor.

farkindayiz.gov.tr adresi üzerinden Türk Gençlerini bilinçlendirmeye çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı sitesinde İslam ve Türk düşmanlığı yapan yapımların listesini görebilirsiniz.

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