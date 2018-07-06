Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 200 Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı için başvuruda bulunan adaylar başvuru sonuçlarını bakanlığın resmi sitesinden kontrol edebilecekler. Sözlü sınavların gerçekleştirileceği tarih ve diğer konular Bakanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca bugün yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi :

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇ DUYURUSU



"Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince 18.05.2018 - 04.06.2018 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör alımı başvuru sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden basvuru.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Sınav yerleri ve tarihleri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün internet sitelerinde daha sonra ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

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