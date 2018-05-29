Gençlik ve Spor Bakanı : Oyunu Bozmak için Sandığa Gitmemiz Lazım

Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Aşkın Bak, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, seçimlere yönelik dış güçlerce operasyon düzenlenildiğini, içerisinde entrikaların oyunların olduğunu, bu oyunun bozulmak için sandığa gidilmesi, kapı kapı herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aşkın Bak, "Bu seçimde karşımızda çok ciddi bir mücadele var. Dış güçlerin yaptığı operasyonlar var. Yapılan içeride entrikalar var, oyunlar var. Bu oyunu bozmak için sandığa gitmeliyiz, kapı kapı dolaşmalıyız ve herkesi sandığa taşımalıyız.Bu toprakların çocuğu, Kaçkar Dağlarının evladı, yağmurun başkenti Rize'nin evladı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürümeye devam edeceğiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, partimizi çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz. 'Durmak yok, yola devam' diyorum." ifadelerini kullandı.

Meclisin güçlü olması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar güçlü meclisinde önemli olması gerektiğini söyleyen Spor Bakanı, "Güçlü meclis. Cumhurbaşkanı seçildi ama meclis güçlü değil, icraat olmaz, sıkıntı doğar. Onun için de hep beraber güçlü bir meclis için çalışacağız." dedi.

kpsscafe - Ankara