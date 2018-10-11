genç türkücünün sır ölümü

İstanbul'da bulunan bir çok gece kulübünde sahne alan, özel davetlerde şarkı söyleyen 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında genç türkücüyü korkunç vaziyette buldu. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün hala hayatta olduğunu belirledi. Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI



Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, " Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı" ifadelerini kullandılar.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU



Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Tuba Ergüzel'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemeden sonra otopsi yapılması için Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm sebebi de yapılacak otopsiden sonra netleşmiş olacak. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

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