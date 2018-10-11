Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Genç türkücünün sır ölümü

İstanbul'da bulunan bir çok gece kulübünde sahne alan, özel davetlerde şarkı söyleyen 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

banner396

Genç türkücünün sır ölümü

İstanbul'da bulunan bir çok gece kulübünde sahne alan, özel davetlerde şarkı söyleyen 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:27
Genç türkücünün sır ölümü

İstanbul'da bulunan bir çok gece kulübünde sahne alan, özel davetlerde şarkı söyleyen 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında genç türkücüyü korkunç vaziyette buldu. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün hala hayatta olduğunu belirledi.  Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, " Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı" ifadelerini kullandılar.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU 

Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Tuba Ergüzel'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemeden sonra otopsi yapılması için Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm sebebi de yapılacak otopsiden sonra netleşmiş olacak. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
genç türkücünün sır ölümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güncel Rakamlar Yayımlandı: Hangi Şehirde Yüzde Kaç Suriyeli Var?
Güncel Rakamlar Yayımlandı: Hangi Şehirde Yüzde Kaç Suriyeli Var?
Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı
Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı
TSK Mavi Balina Tatbikatı'nın Görüntülerini Paylaştı
TSK Mavi Balina Tatbikatı'nın Görüntülerini Paylaştı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim