Genç Savcının Feci Ölümü!..

Karabük yaşayan anne ve babasını görmek için idari izne çıkan 27 yaşındaki genç Savcı İbrahim Yıldız ailesine ait tarlada anne ve babasına tarla-takım işlerinde yardım ederken üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Günlerdir meteorolojinin uyarılar yaptığı sağanak yağışlar kentllerde ve yaşam alanlarında sel felaketlerine yol açmakla kalmıyor. Kötü hava koşullarında yıldırım düşmesi sonucu can kayıpları da yaşanıyor. Karabük'e bağlı Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ı hayatından etti. 27 gyaşındaki Genç savcı, tarlada ailesine yardım etmek için çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda yaşamından oldu.



Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Genç Savcı İbrahim Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayda ayrıca 24 yaşındaki Semih Arıcı, 11 yaşındaki Muhammed Enes Yıldız, 52 yaşındaki Sevgi Yıldız ve 71 yaşındaki Aziz Yıldız isimli vatandaşlar da düşen yıldırım sonucu yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanede sürüyor. Savcı İbrahim Yıldız'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 5 Ağustos 2018 tarihin düğününün olacağı öğrenildi.