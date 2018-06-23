Genç Kadının Çığlığına Koştular Ama Gerçeği Öğrenince..

Adana'da bir kadın, ikinci sefer sahte altın bozdururken yakalandı.

Edinilen son bilgilere göre Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde Erkan Acar'a ait olduğu öğrenilen kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O. isimli kadın, geçtiğimiz 5 Mayıs'ta yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp kayıplara katıştı. Acar, satıştan sonra tekrar kontrol ettiği küpenin sahte olduğunu anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, sahte küpeyi kuyumcuya gerçekmiş gibi satan Ayşegül O.'yu aramaya başladı.

BİR DAHA GELDİ

Acar'a ait kuyumcu dükkanına önceki gün akşam saatlerinde bir kez daha gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmaya çalıştı. Bu sırada daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O'yu tanıyan kuruymcı Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sorması üzerine, kadın pinik yaşamaya başladı. Kuyumcu dükkanından kaçmaya çalışan Ayşegül A. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diyerek bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek vermedi. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Acar'ın kadından şikayetçi olması üzerine Ayşegül O., gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, polis tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA