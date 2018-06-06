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Genç Kadına Çirkin Saldırı: Bakireyim Dedi ama..

Hemşirelik okulunu bitiren, ancak maddi olanaklar yüzünden bir kadının yanında kalmaya başlayan H.Y. yaşadığı dehşeti basın mensuplarına açıkladı.

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Genç Kadına Çirkin Saldırı: Bakireyim Dedi ama..

Hemşirelik okulunu bitiren, ancak maddi olanaklar yüzünden bir kadının yanında kalmaya başlayan H.Y. yaşadığı dehşeti basın mensuplarına açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:56
Genç Kadına Çirkin Saldırı: Bakireyim Dedi ama..

Sivas'ta hemşirelikten mezun olan H.Y. isimli kadın, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kadın tarafından fuhuş batağına düşürüldü

İstanbul'da kazandığı üniversiteye maddi yetersizlik nedeniyle gidemeyince bir AVM'de işe başlayan H.Y., bir arkadaşı aracılığıyla Y.A. isimli bir kadınla tanıştı. Kendisine kol kanat geren kadının evinde kalması yönünde yoğun şekilde gelen davetini kabul eden kadın, dehşeti yaşado. H.Y.'yi ebine davet eden kadın, bir süre sonra 'bu eve katkın olmalı' bahanesiyle fuhuş yapması yönünde baskı yapmaya başladı.

ALKOL ALIP...

Genç kadın onlardan kurtulmak için bakire olduğunu söylese de tehditlerden kurtulamadı. Bu  iğrenç teklifi asla kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen H.Y., kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarında bulunan cinsel içerikli konuşmaları bahane edilerek tehdit edildi. H.Y., "Çok çaresizdim, elimden bir şey gelmiyordu. Eve gelenlerle birliktelik yaşamadım ancak alkol alıp bana dokunuyorlar, karşılığında Y.A.'ya paralar veriyorlardı" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

H.Y. açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Kaçıp ailemin yanına sığındım. Ancak eve gelen adamlarla çıplak halde çekilmiş fotoğraflarımla beni tehdit etti. Yeniden yanına gittim. Beni tatile götüreceğini söyleyip, Balıkesir'deki C.İ.'nin yanına gönderdi. C.İ. bana tecavüz etti.

Şikayetçi oldum. C.İ. beni bulup öldürmekle tehdit etti. Y.A. aracılığı ile C.İ. beni başka birine satmaya çalıştı.

4 bin lira karşılığında 50-60 yaşında bir adama beni pazarladılar. C.İ. hakkında benden uzaklaştırma kararı çıkarıldı, buna rağmen karakolun arkasında yakalayıp darp etti. Hayatım mahvoldu. Küçük yaşta kızları birilerine pazarlıyorlar. C.İ. gözaltına alındı. Y.A. ise hala aranıyor."

Kaynak: Sabah

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Son Güncelleme: 06.06.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTacizFuhuş
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