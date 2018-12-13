genç hemşire intihar etti

Malatya'da genç bir hemşire koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar edip hayatına son verdi.

Korkunç olay Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinin Abdulgaffar Mahallesi'nde yaşandı. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Ö.İ.’yi ziyarete giden hemşire arkadaşı, genç kadının yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı vaziyette olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere karşın Ö.İ. yaşamını yitirdi. Hemşirenin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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