genç hemşire intihar etti

Malatya'da genç bir hemşire koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar edip hayatına son verdi.
Korkunç olay Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesinin Abdulgaffar Mahallesi'nde yaşandı. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Ö.İ.’yi ziyarete giden hemşire arkadaşı, genç kadının yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı vaziyette olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere karşın Ö.İ. yaşamını yitirdi. Hemşirenin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
İntihar aciz ınsanın yapucagı bir şeydir güçlü insansa be zorluk olursa olsun mucadelesıne azımle ınancla devam eden insandır böyle olmamalı
Ne kadar dar bakışlı insanlarsınız bilmeden yargılamak size düşmez kimsenin ne yaşadığını bilemezsiniz.
Lütfen insanların ne yaşayıpta bu hale düştükleri zor zamanları karşısında oonlara karşı ön yargılı olmayınız lütfeeen .....sonuçta hepimiz insanız zamanın bizim için neler getireceğini Yüce Allah'tan başka hiç kimse bilemez
Rabbim taksiratini affetsin ALLAH rahmet etsin demek duser bizlere yorum yapma luxune sahil degilskjiz direnci zayif insan olabilir kimse kimsenin hakkinda yorum yapmaya sahil degil syn kardesim bir gun sende o sekilde o psikolojide olul olmayacagini bilemezsin abi nasihati sana
arkadaşım hayatın boyunca büyük lokma ye sakın büyük laf etme söyledigini yasatmadan öldürmez Allah.dur bakalim yarin senin yada kardeslerinin basina boyle birsey gelirse bir baskasida sana bu yorumu yapar.Allahtan kork