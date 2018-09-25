gelin kaynanasını sokak ortasında dövdü

Bursa'da 82 yaşındaki kadının sokak ortasında evire çevire dövülmesi görüntülerini izleyenlerin yüreği sızladı. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahalle sakinlerinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.'yı evire çevire dövdü. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydederek sosyal medyada platformunda paylaştı.

Öfkeden deliye dönmüş olan gelin, eve girmemesini neden göstererek kaynanasını sokak ortasında sürükleyip tokat atıyor ve yere düşen yaşlı kadını tekmeliyor. Öfkesi bir türlü dinmeyen acımasız gelinin daha sonra yaşlı kadını arabanın altına atarak, "İnşallah ölürsün de kurtuluruz" sözlerini sarf etmesi üzerine vicdanlar derinden yaralandı.



Kısa sürede tepki alarak yayılan video izlenme rekorları ile birlikte tepki rekoru da kırdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Hemen harekete geçen güvenlik güçleri şüpheli gelini gözaltına alarak emniyete götürdü.



ÖFKELİ GELİNİN GÖRÜNTÜLERDEN HABERİ YOK

Burada ifadesi alınan gelinin, ''Ben bir şey yapmadım. Kendisi evden kaçmış. Gelirken de düşmüş başını vurmuş. Zaten kendisi hasta. Bir şeyi de hatırlamıyor" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada videonun paylaşıldığından haberi olmayan gelinin görüntüleri ortaya çıkınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadının bulunduğu eve gitti. Burada ailenin tepkisiyle karşılaşan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve ekibi ardından güvenlik güçşeriyle birlikte eve girip şiddet gören ve kötü durumda olan yaşlı kadını evden çıkarmayı başardı.



Bakanlık yetkilileri, yaşlı kadının zor durumda olduğunu, ilaçlarının düzenli verilmediğini ve devletin daha iyi bakabileceğini belirterek aileyle konuştu. 82 yaşındaki annesi Fatma A.'yı başta vermeye razı olmayan oğlu ve gelini bakanlık yetkililerinin çabası ile ikna edildi.



Huzurevine götürülen Fatma A. ikram edilen börekleri büyük bir iştahla yedi. Fatma A. görevliler tarafından odasına götürülerek koruma altına alındı.



Tedavisi görmesi için hastaneye götürülen yaşlı kadının darp raporunda, göğsünde, kollarında, bacaklarında ve yüzünde morlukların ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Bakanlık yetkilileri kaynanasına şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yaşlı teyzenin görüntülerini izlediklerinde yüreklerinin burkulduğunu belirterek, "Bakanımızın da talimatıyla hemen harekete geçtik ve Fatma teyzemizi bulunduğu evden aldık. Önce hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporlarını aldık. Tedavisi tamamlanınca devletin emin ellerine teslim aldık" ifadelerini kullandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını belirten Öneş, "Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir Alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimiz hizmetm verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz" şeklinde konuştu.



Fatma Teyze'nin hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, "O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız'' diye konuştu.

Kaynaklar; Takvim;