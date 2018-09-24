'Geçen yıl maddi sıkıntılar nedeniyle 233 kişi intihar etti'

Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde İsmail Devrim adlı bir vatandaşın girdiği 'ekonomik' bunalım neticesinde hayatına son vermesinden sonra bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geçen yıl “maddi sıkıntılar” nedeniyle 233 vatandaşın hayatına son verdiğini aktardı.

İlgezdi'nin raporunda, resmi verilere ve rakamlara göre 2017'de tam 3 bin 69 varandaşın yaşamını sonlandırdığını ortaya koyan raporda, bu intiharların 233'ünün sebebinin, 'geçim zorluğu' olduğuna dikkat çekildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçim sıkıntısı sebebiyle intihar sonuçlanan ölümlerde ilk üç sırayı 34 ölüm ile İstanbul, 20 ölüm ile İzmir ve 14 ölüm ile Bursa aldı. Ankara'da 13 kişi, Antalya'da 12 kişi, Mersin'de 9 kişi, Konya'da 8 kişi, Antep ve Adana'da ise 7'şer kişi geçim zorluğu nedeniyle hayatlarını sonlandırdı.

‘15 YILDA 44 BİN İNTİHAR'

2017 yılında ‘canına kıyan' vatandaşların 2 bin 368'inin erkek, 701'inin ise kadın olduğunu ifade eden İlgezdi, raporunda, "Son 15 yılda ölümle sonuçlanan toplam intihar sayısı 44 bin 277'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

2017 yılı intihar sebeplerinin detaylı olarak incelendiğinde ‘sebebi bilinmeyen' intiharlar sayısının bin 248 olduğuna dikkat çeken İlgezdi raporunda, "Bu nedenle ‘geçim zorluğu sebebiyle intihar' başlığı altında açıklanan 233 ölümün, buzdağının sadece görünen yüzü olduğu, bu nedenden intihar edenlerin sayısının daha fazla olduğu değerlendiriliyor" ifadelerine kullandı.

Vatandaşların intiharlarının sebeplerine göre incelendiği raporda ayrıca 653 kişinin 'hastalık', 128 kişinin 'aile geçimsizliği', 86 kişinin 'istediği kişi ile evlenememe', altı kişinin 'ticari başarısızlık', üç kişinin 'öğrenim başarısızlığı' nedeniyle hayatına son verdiği belirtildi. 712 intihar ise 'bu sebeplerin dışında' gerçekleşti.

Kaynaklar; Sputnik - Cumhuriyet

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