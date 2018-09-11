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Gece Yarısı Korkutan Deprem!..

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın bütün ilçelerinden hissedildi.

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Gece Yarısı Korkutan Deprem!..

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın bütün ilçelerinden hissedildi.

11 Eylül 2018 Salı 02:15
Gece Yarısı Korkutan Deprem!..

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın bütün ilçelerinden hissedildi.

Antalya Döşemealtı'nda saat 02:02'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün sitesinde yer alan verilere göre Antalya Döşemealtı'nda yerin 10 kilometre derinliğinde saat 02.02’de 4,8 şiddetinde deprem oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre Antalya Döşemealtı'nda 4.8 şiddetinde deprem oluştu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
Anahtar Kelimeler:
gece yarısı korkutan deprem
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Ahmet 35 dakika önce

Resmen evde beşik gibi sallandık salondaysım eşimle filim izlerken rahat 15 sn civarında sallandık

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İspartalı 35 dakika önce

Isparta merkezde bile yatağı lambayı salladı

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