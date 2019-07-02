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Gece Kartalları İş Başında!

İstanbul Maltepe'de kadın kıyafetleri giyerek hırsızlık için iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, ''Gece Kartalları'' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

Gece Kartalları İş Başında!

İstanbul Maltepe'de kadın kıyafetleri giyerek hırsızlık için iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, ''Gece Kartalları'' olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:04
Gece Kartalları İş Başında!

Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "Gece Kartalları" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi. Ekipleri gören, elinde çantası, üzerinde kadın kıyafeti olan bir şahıs kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı şahıs, kaçarken çantayı ve üzerindeki kıyafetleri çıkarıp attı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen şahıs bir süre sonra yakalandı.

Gani G. (50) isimli şahsın, kadın elbisesi giyen 3 arkadaşıyla hırsızlık yapmaya çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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