Gece Karısını Uyandırdı, Dediğini Yapmayınca Öldürdü

Gaziantep ilinde S.S eve alkollü bir şekilde geldi. Evde de alkol almaya devam eden S.S. gecenin ilerleyen saatlerinde uyuyan karısını uyandırdı, müzik açtı ve oynamasını istedi. Karısı uykusu olduğunu, sabah erken kalkması gerektiğini söyleyerek istediğini reddedince koca öfkelendi ve evde bulunan pompalı tüfek ile karısını 2 çocuğunun gözü önünde vurdu.

İddialara göre karısını öldüren cani koca 5 gün önce cezaevinden çıkmış ve daha önce de karısına defalarca işkence yapmış.

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan ve en son 5 ay yattığı cezaevinden geçtiğimiz Perşembe günü çıkan S.S., gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle'deki evine gelerek karısını uyandırdı. Müzik açan S.S. iddiaya göre karısından oynamasını istedi. S.S. kendisine tepki gösteren karısına evdeki pompalı tüfekle ateş etti. S.S.'nin alkollü olduğu ve 2 ile 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde karısını vurdu.

Karısını vurduktan sonra kayıplara karışan, çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan S.S'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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