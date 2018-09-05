Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Denizli'ye bağlı Bekilli ilçesinde, 24 yaşındaki inşaat işçisi Ö.M. daha önce nikahlandığı, 18 gün önce de düğün yaptığı 24 yaşındaki eşi Makbule K.'yi elleriyle boğarak öldürdü.

Korkunç olay, dün saat 23.00 saatlerinde Denizli'nin Bekili ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi Can Sokak bulunan evde meydana geldi. Daha önce Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ö.K., inşaatlarda çalışmak için bir süre önce Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Ö.K., burada eğlenmek için gittiği gazinoda, garsonluk yapan Makbule K. ile tanıştı. Birbirini seven Ö.K. ve Makbule K., bir süre sonra evlenmeye karar verdiler. Ö.K. ile Makbule K.'nin önce nikahı kıyıldı, 18 Ağustos 2018 tarihinde ise Nazilli'de düğünleri yapıldı. Çift, daha sonra tekrar Bekilli'ye yerleşti. Çiftin arasında, kısa süre içinde tartışmalar çıktı. Ö.K., öne sürüldüğüne göre, eşini dövmeye başladı.

Ö.K., dün henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada, Makbule K.'yi elleriyle boğarak öldürdü. Olay sonrası evden çıkan Ö.K., taksiye binerek, Nazilli'ye gitmeye çalıştı. Ö.K., iddiaya göre, annesinin hasta olduğunu söyleyerek, taksi şoföründen acele etmesini istedi. Cinayetin işlendiği eve gelen çiftin yakını, Makbule K.'nin cansız bedenini bulunca polise bildirdi. Şehir giriş ve çıkışında önlem alan polisler Ö.K.'nin bulunduğu taksiyi durdurdu. Gözaltına alınan Ö.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Makbule K.'nin cesedi de otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Diğer taraftan Makbule K.'nin, düğünden önce nikahlandığı Ö.K.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, Ö.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, tüm bu yaşananlara rağmen düğünlerinin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düğünden sonra da şiddetin devam ettiği; ancak Makbule K.'nin polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Kaynaklar; DHA

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