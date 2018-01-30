Gaziantep'te Korkunç Olay! Eşini Öldürüp İntihar Etti

Gaziantep'te şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini öldüren adam intihar etti. Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Safiye Erselim Sokak'ta meydana gelen olaya ilişkin detaylı bilgil haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

55 yaşında olduğu öğrenilen Tayfun Beyoğlu henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı 50 yaşındaki iki çocuğunun annesi Semye Beyoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayfun Beyoğlu, tabancayla iki çocuk annesi eşine ateş etti, daha sonra aynı tabancayla kendi canına kıydı. Apartman sakinlerinin ihbarı sonucunda olay yerine gelen sağlık ekipleri şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen karı-kocanın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cesetler olay yerindeki ilk incelemenin ardından ambulanslarla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA