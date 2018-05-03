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Gaziantep'te Haciz Sırasında Katibe Silahlı Saldırı

Gaziantep'te meydana gelen feci olayda işyerine hacze giden Avukat Katibi, işyeri sahibinin saldırısına uğradı.

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Gaziantep'te Haciz Sırasında Katibe Silahlı Saldırı

Gaziantep'te meydana gelen feci olayda işyerine hacze giden Avukat Katibi, işyeri sahibinin saldırısına uğradı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:22
Gaziantep'te Haciz Sırasında Katibe Silahlı Saldırı

Avukat katibi haciz sırasında vuruldu.

Gaziantep'te, bir iş yerine haciz işlemi yapmak için memurlarla birlikte gelen avukat katibi 48 yaşındaki Tuna Yeşilkaya, çıkan kavgada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Bugün öğleden sonra Gaziantep İncilipınar Mahallesinde meydana gelen olayda, gelinlik satışı yapan Yılmaz T. isimli kişi, işyerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Başta sözlü olarak başlayan tartışma büyümeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen tartışmada öfkelenen işyeri sahibi Yılmaz T., işyerinin önünde yanında bulunan tabancayla Avukat katibi  Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan katip Yeşilkaya, silah sesini duyanların ihbarı üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahesi yapıldı veambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri de, yaşanan feci olayın ardından kaçan saldırgan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKatipGaziantep
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