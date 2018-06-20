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Gaziantep'te Aile Katliamı: Eşine, Kaynanası ve Kayınbabasına Kurşun Yağdırdı

Son dakika haberi Gaziantep'ten geldi. Edinilen son bilgilere göre bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşine, onun anne ve babasına kurşun yağdırdı.

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Gaziantep'te Aile Katliamı: Eşine, Kaynanası ve Kayınbabasına Kurşun Yağdırdı

Son dakika haberi Gaziantep'ten geldi. Edinilen son bilgilere göre bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşine, onun anne ve babasına kurşun yağdırdı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:58
Gaziantep'te Aile Katliamı: Eşine, Kaynanası ve Kayınbabasına Kurşun Yağdırdı

Gaziantep'ten katliam haberi geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan ve bir süreden beri işsiz olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Eyyüp Yakar, babasının Bahçeli Mahallesi'nde bulunan evinde kalan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşiyle görüştü.

İddiaya göre çocuklarının velayeti nedeniyle ikili arasında sözlü olarak tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi 48 yaşındaki Bekir, kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi 22 yaşındaki Yunus Köse'ye silahla ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Yunus Köse dışındaki vatandaşların yaşamını yitirdiği tespit etti. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada evdeki cesetler, savcının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaHaberGaziantep Haber
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