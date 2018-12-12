gaziantep polis okulu nda çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Gaziantep Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme, baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastanelik oldu.



Sabaha karşı mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler müşahede altında tutuluyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.

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