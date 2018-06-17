Gaziantep Güne Dehşetle Uyandı: Ölüler ve Yaralılar Var !

Gaziantep'te bugün dehşet yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün sabah saat 04.00 sularında, Mücahitler Mahallesi'nde bulunan NCR International Hospital adlı bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu tüm servisler ve yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine hastaneye .ok sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahele ederken, AFAD görevlileri ise hastanede bulunan hastaları tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan hastalardan isimleri açıklanmayan 2'si hayatını kaybederken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilenerek yaralandı. Hastanedeki 45'i bebek 80 hasta ile 5 personel, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Gaziantep Valiliği tarafından yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Tahliye sırasında Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"

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