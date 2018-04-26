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Gazi Üniversitesinden Olaylarla İlgili Açıklama Geldi: Ülkücüler Silah mı Çekti?

Gazi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve bugün üniversite kampüsünde yaşanan olaylara açıklık getirildi.

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Gazi Üniversitesinden Olaylarla İlgili Açıklama Geldi: Ülkücüler Silah mı Çekti?

Gazi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve bugün üniversite kampüsünde yaşanan olaylara açıklık getirildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:56
Gazi Üniversitesinden Olaylarla İlgili Açıklama Geldi: Ülkücüler Silah mı Çekti?

Gazi Üniversitesinden son dakika açıklaması geldi.

Bugün bazı haber sayfalarında Gazi Üniversiteisnde çıkan olaylarda, okulun bölünmemesi için yapılan mitingde ülkücüler silah kullandı başlıklı haberlere şu şekilde açıklık getirildi.:

"26 Nisan 2018 tarihinde bazı basın yayın organlarının internet sayfalarında yayınlanan “Okulumuz bölünmesin diyen öğrencilere saldırı: Ülkücüler silah kullandı” başlıklı haber metninde üniversitenin bölünmesi girişimine karşı eylem yapanlara yönelik bir grup ülkücü öğrencinin eylemi sonlandırma isteğiyle havaya ateş açtığı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haber metninde bahsedilen olay tamamen öğrenciler arasında yaşanan sürtüşmeden kaynaklanan kişisel sebeplerden vuku bulmuştur. Haberde bahsi geçen protesto eylemiyle ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu olayda herhangi bir silah kullanılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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