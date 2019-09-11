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Gazetecilerin İşini Kolaylaştıracak Desifren.com Hizmete Girdi! Sesi Yazıya Dönüştürme

Medya takip kurumu Ajans Press, yaklaşık 9 yıllık AR-GE çalışmasının bir ürünü olan, sesi metni çevirme programı desifren.com’u resmen kullanıma sundu. Yeni nesil yapay zekâ programı desifren.com, kişisel video ve ses dosyalarından Youtube url’lerine, radyo ve televizyon kayıtlarından konferans ve toplantı notlarına kadar birçok ses dosyasını yüksek başarı oranı ile metne çeviriyor.

Gazetecilerin İşini Kolaylaştıracak Desifren.com Hizmete Girdi! Sesi Yazıya Dönüştürme

Medya takip kurumu Ajans Press, yaklaşık 9 yıllık AR-GE çalışmasının bir ürünü olan, sesi metni çevirme programı desifren.com’u resmen kullanıma sundu. Yeni nesil yapay zekâ programı desifren.com, kişisel video ve ses dosyalarından Youtube url’lerine, radyo ve televizyon kayıtlarından konferans ve toplantı notlarına kadar birçok ses dosyasını yüksek başarı oranı ile metne çeviriyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
Gazetecilerin İşini Kolaylaştıracak Desifren.com Hizmete Girdi! Sesi Yazıya Dönüştürme

953 yılından günümüze kadar sektörde her daim adından söz ettirmeyi başaran, Türkiye ve dünyadaki geniş müşteri portföyü ile bilgiyi nitelikli hale getiren Ajans Press, birçokalanda hizmet sunacak olan desifren.com’u kullanıma sundu. Dijital video ve sesdosyalarından Youtube videolarına, televizyon ve radyo kayıtlarından konferans ve röportajlara kadar birçok ses dosyası, zamandan ve bütçeden tasarruf ederek metne çevrilebilecek.Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, devreye aldıkları yeni ürün ile alakalı şunları söyledi;“Teknoloji ve bilim dünyasının, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle paralel olarak gelişim göstermesi, kurumların ve sektörlerin AR-GE hamlelerini de doğrudan etkiliyor. 66 yıldır Türkiye ve dünyadaki paydaşlarımıza birçok mecrada hizmet içeriği sunuyoruz. Bu kez çok daha kapsayıcı ve katma değer sağlayacak bir ürün geliştirdik.Bu ürünle medya kuruluşları, çağrı merkezleri, iş dünyası, odalar ve borsalar, belediyeler, emniyet teşkilatı ve bakanlıklar başta olmak üzere farklı alanda hizmet veren kuruluşlara, yapay zekâ yazılımımız sayesinde çok faydalı işler sunacağımızdan eminiz.”

Yeni nesil yapay zeka programı desifren.com’u, dünya üzerinde yer alan diğer deşifre programlardan ayıran en büyük özelliği ise tamamen yerli ve milli bir altyapıya sahip olması. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre dizayn edilen altyapı, deşifre oranında çok yüksek bir başarı imkânı sağlıyor. Başarılı mimarisi sayesinde ise, sözcük havuzuna talep edilen tüm anahtar kelimeler eklenebiliyor.

*www.desifren.com adresini ziyaret ederek ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.09.2019 09:55
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gazetecilerin işini kolaylaştıracak desifren hizmete girdi sesi yazıya dönüştürme
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