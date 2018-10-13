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Gazeteci'den Gazeteci'ye 'Mal Mal Konuşuyorsun' Yanıtı!

Sosyal Medya'da yaptığı haberler ile gündeme gelen ve az takipçi sayısına sahip olmasına rağmen önemli konuklarla röportaj yapması eleştirilen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter patlaşımına Sputnik Ajansında radyo programları yapan Gazeteci Çağlar Öner'den ilginç bir yanıt geldi.

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Gazeteci'den Gazeteci'ye 'Mal Mal Konuşuyorsun' Yanıtı!

Sosyal Medya'da yaptığı haberler ile gündeme gelen ve az takipçi sayısına sahip olmasına rağmen önemli konuklarla röportaj yapması eleştirilen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter patlaşımına Sputnik Ajansında radyo programları yapan Gazeteci Çağlar Öner'den ilginç bir yanıt geldi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:08
Gazeteci'den Gazeteci'ye 'Mal Mal Konuşuyorsun' Yanıtı!

Sosyal Medya'da yaptığı haberler ile gündeme gelen ve az takipçi sayısına sahip olmasına rağmen önemli konuklarla röportaj yapması eleştirilen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitter patlaşımına Sputnik Ajansında radyo programları yapan Gazeteci Çağlar Öner'den ilginç bir yanıt geldi.

İbrahim Haskoloğlu twitter hesabından ''Ülkemizin durumu ne A Kanalının gösterdiği kadar mükemmel seviyede ne de H Kanalının gösterdiği kadar krize batmış durumda. Orta halli.'' ifadelerine yer verdi.

'MAL MAL KONUŞUYORSUN'

Çağlar Öner'de Haskoloğlu'nun paylaşımına '' Devlet marketlerden yüzde 10 indirim isteyecek kadar düşmüş mal mal konuşuyorsun.'' cevabını verdi.

İbrahim Haskoloğlu, Çağlar Öner'in eleştirisine ise ''Sputnik Radyo sunucunuzun eleştiri seviyesi budur. Bu tür insanlara verdiğiniz yetkiyi gözden geçirin. Saygın bir kurumda bunlara taviz verilmez.'' şeklinde yanıt verdi.

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Son Güncelleme: 13.10.2018 16:23
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