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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Eboue'ye Destek Sözü Geldi

Eşinden boşanan ve çok zor günler geçiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Ebou'ye , Galatasaraylı eski futbolcu Hasan Şaş'tan destek sözü geldi.

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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Eboue'ye Destek Sözü Geldi

Eşinden boşanan ve çok zor günler geçiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Ebou'ye , Galatasaraylı eski futbolcu Hasan Şaş'tan destek sözü geldi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:33
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Eboue'ye Destek Sözü Geldi

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Eboue'ye Destek Geldi

Eşinden boşanan ve çok zor günler geçiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Ebou'ye , Galatasaraylı eski futbolcu Hasan Şaş'tan destek sözü geldi.

Bir dönem Arsenal'de oynayan, Premier Lig'deki performansı ile tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan Eboue, Galatasaray'da da uzun süre top koşturmuştu. Eşiyle problemleri olan ve boşanan Eboue elinde avucunda ne varsa kaybetmiş durumda. Eşinin kendisine daha önce bir çok kağıt imzalattığını bu yüzden hiç bir birikiminin elinde kalmadığını, evleri ve tüm maddi birikimini kaybettiğini söyleyen Eboue , intiharın eşiğine geldiğini söyledi.

Eboue"Tanrı’dan bana yardım etmesini istiyorum. Aklımdaki düşüncelerden kurtulmama sadece o yardım edebilir" dedi. Polislerden ve icra memurlarından korkusuna evindeyken ışıkları dahi açamadığını söyleyen Eboue, " Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum.Elbiselerimi ya da sahip olduğum şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu adil değil" dedi.  Geçmişinde çok hata yaptığını söyleyen Afrikalı futbolcu, "Şimdi geriye dönüp baktığımda ‘Emmanuel, ne kadar safmışsın. Neden bunu daha önce düşünmedin?’ diyorum. Bu çok acı. Kazandığım parayı çocuklarım için eşime gönderdim.Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım" dedi.

Eboue'nin durumunu duyan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından kendisine destek sözü verdi. Hasan Şaş, "Seni unutmadık elimden geleni yapacağım" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 24.12.2017 16:35
Anahtar Kelimeler:
EboueHasan şaş
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