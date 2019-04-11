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Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.

11 Nisan 2019 Perşembe 20:16
Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında  Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı.

Polis ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının Y.K. (27) olduğu anlaşıldı. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. 

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Son Güncelleme: 11.04.2019 21:04
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