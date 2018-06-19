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Gabar Şehidinin Adı ve Memleketi Belli Oldu

Gabar Dağında meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu.

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Gabar Şehidinin Adı ve Memleketi Belli Oldu

Gabar Dağında meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu.

19 Haziran 2018 Salı 11:59
Gabar Şehidinin Adı ve Memleketi Belli Oldu

Acı haberler bugün art arda geldi. Siirt ve Gabar Dağında meydana gelen iki patlamada 3 askerimiz şehit oldu.

Güne acı haberlerle uyanmamızın ardından kahraman şehitlerimizim kimlikleri de belli oldu

Bugün sabaha karşı Şırnak Gabar Dağı Bölgesi'nde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü hain teröristler tarafından daha önceden yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. Şehidin haberi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehidimize Allah'tan rahmet dileriz...Bu vatan size minnettar..

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