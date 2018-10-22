g3 tüfeğiyle firar eden asker avm deki çalışanları rehin aldı

Silah ile birlikte görev yaptığı kışladan firar eden asker bir Alış Veriş Merkezi'ndeki çalışanları rehin aldı.

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alışveriş merkezinde, mağaza çalışanlarını rehin aldı. Bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlem alan güvenlik güçlerinin firari askeri ikna çabası yaklaşık 45 dakika sonra yanıt verdi.

Asker, gözaltına alındı.