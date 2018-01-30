Furkan Vakfına Dev Operasyon: Alpaslan Kuytul ve 19 Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Furkan Vakfının kurucusu Alpaslan Kuytul ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Furkan Vakfına inceleme başlatıldı. Başlatılan inceleme sonucu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı talimatının verilmesi sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti ve bir operasyon düzenledi. TEM ekipleri tarafından tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na hakkında başlatılan 'suç örgütü' soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine Adana, Elazığ ve Niğde'de şafak vakti baskın yapıldı.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katılımı ile gerçekleşen baskında demir kapılar, koç başlarıyla kırıldı ve belirlenen adreslere girildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri geniş önlemler aldı.

Baskınlarda vakfın kurucusu Alpaslan Kuytul başta olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Alpaslan Kuytul'un gözaltına alınma haberi, onun resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Operasyonun detayı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara