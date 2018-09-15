Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adıyaman yaşamını sürdürürken tecavüze uğrayan ve ardından fuhuş bataklığına saplanan daha sonra defalarca kez polis operasyonu ile gözaltına alınan hayat kadını, batağa nasıl saplandığını anlatarak, genç kızları ve ailelerine hiç de göz ardı edilmeyecek uyarılarda bulundu.

Adıyaman’da yaklaşık 45 yıl önce uğradığı tecavüz sonrası fuhuş batağına saplanan 61 yaşındaki F.A, tüm çabalarına rağmen fuhuş bataklığından kurtulmayı başaramadı. Defalarca kez polis operasyonu ile gözaltına alınan F.A, kesilen cezaların ardından tekrar batağa geri dönmek zorunda kaldı.

Çok küçük yaşta katıldığı arkadaş ortamı sebebiyle yaşamının tümden karanlığa döndüğünü anlatan F.A, "Çok küçüktüm ve bir arkadaş ortamına katıldım. Ne olduysa o arkadaş artamına katıldıktan sonra oldu ve ondan sonra hayatım karardı. Ne oluyorsa samimi gördüğümüz arkadaşlık ortamlarında oluyor. Sevgilimdir, beni sevendir, benimle evlenecek, gibi vaatlere kanarak hayatını karartan çok insan var. Bu pisliğe bir defa düşen bir daha kolay kolay kurtulamıyor" ifadelerini kullandı.

F.A, ilk zamanlar çok renkli gelen batağın zamanla ne kadar kirli olduğunun anlaşılabildiğini belirterek, geri dönüşünün mümkün olmadığını vurguladı. Gençlere ve ailelerine uyarılarda bulundu. Genç kızlara ailelerine de çağrıda bulunan hayat kadını, "Aileler çocuklarına dikkat etsin. Artık her şey eskisi gibi değil. Çocuğunuz okula gidiyorsa sürekli denetleyin, çocuğunuzla zaman geçirin ve onunla ilgilenin. İlgi görmeyen ve aileden uzak olan çocuklar bu defa ilgiyi dışarıda arıyor. İstemese de kendilerine kurulan tuzaklara düşüyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fuhuş batağı sebebiyle insan içine çıkacak yüzü kalmadığını anlatan hayat kadını, aile bağlarına da hasret kaldığını ifade etti. Hayat kadını F.A, "Ben de düştüm başka kimsenin düşmesini istemem. Şuan bir ailemin olmasını, çocuk sahibi olmak, ev sahibi olmak, eş sahibi olmak isterdim ama ne yazık ki bunların hiç biri yok ve olmazda artık. Bu iş pislikten başka bir şey değil. Ya fuhşa sürüklüyorlar ya da uyuşturucu gibi iğrenç şeylere. Bayram yok, misafirlik yok, eş yok, dost yok. İnsan içine çıkmaya adeta yüzüm yok. Evden dışarıya çıkmaya utanıyorum. Kimsenin böyle bir hayat yaşamasını kesinlikle istemem" şeklinde konuştu.

Batağa saplanmak üzere olan bir çok genç kızı kurtardığını anlatan F.A, "Bu tür duruma düşmek üzere olan çok kişiyi de uyardım ve çok şükür onların hayatlarını kurtarmayı başardım. Kendi hayatımı kurtaramadım ama en azından onların hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerden ricam ailelerinin sözünden çıkmasınlar” diye konuştu. F.A, son gözaltına alındığı ise 500 TL para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

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