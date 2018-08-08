Fuhuş Operasyonunda Korkutan Detay!..

Manisa'da bir ihbar üzerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhuş yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen 2 yabancı uyruklu kadında AİDS virüsü tespit edildi.

Ukrayna ve Uganda'dan Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen 2 kadın Manisa Salihli’ye getirildi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı alan emniyet güçleri harekete geçti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi’nde bulunan bir eve fuhuş operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda ekipler Uganda vatandaşı Resty K. ve Ukrayna vatandaşı Svıttlana S.’yi fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen M.Ö., M.A., ve K.C. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlara yapılan sağlık kontrollerinde fuhuş yaptığı iddia edilen Uganda ve Ukrayna vatandaşı 2 kadının da AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığında serbest bırakılırken, M.A. ve K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu Resty K. ve Svıttlana S.’nin ise yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği bilgisi ajanslarla paylaşıldı.

İHA

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