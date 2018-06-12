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Fuhuş Operasyonunda Bu Kadar da Olmaz Dedirten Görüntü

Son dakika haberi: Alanya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye götürülürken Kırgız Zhasmin A.’nın kucağında bebek dikkatlerden kaçmadı.

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Fuhuş Operasyonunda Bu Kadar da Olmaz Dedirten Görüntü

Son dakika haberi: Alanya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye götürülürken Kırgız Zhasmin A.’nın kucağında bebek dikkatlerden kaçmadı.

12 Haziran 2018 Salı 10:00
Fuhuş Operasyonunda Bu Kadar da Olmaz Dedirten Görüntü

Alanya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda flaş görüntü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile, daha önceden tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şekilde operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 20 yaşındaki Sarvinozoy N., 19 yaşındaki Matftuna M., 36 yaşındaki Marhfuza K., 31 yaşındaki Ziroat K., 49 yaşındaki Oysara R., 37 yaşındaki Mukatdas R., 36 yaşındaki Mukaddamkhon K., 31 yaşındaki Huzshida T., Kırgızistan uyruklu  23 yaşındaki Nursina D., 18 yaşındaki Aigerim Z., 22 yaşındaki Vanera K., 23 yaşındaki Samara U. ile Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Tetiana H. ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler sğalık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürülürken, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Zhasmin A. ve Oydinay N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırgız Zhasmin A.’nın adliyeye getirildiği sırada kucağında bebek olması dikkat çekti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaFuhuşHaber
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