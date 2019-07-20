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FOX TV'de 3 gazeteci işten çıkarıldı! Aralarında İsmail Küçükkaya da var

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de aralarında İsmail Küçükkaya'nın da bulunduğu 3 gazeteci işten çıkarıldı.

FOX TV'de 3 gazeteci işten çıkarıldı! Aralarında İsmail Küçükkaya da var

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de aralarında İsmail Küçükkaya'nın da bulunduğu 3 gazeteci işten çıkarıldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:07
FOX TV'de 3 gazeteci işten çıkarıldı! Aralarında İsmail Küçükkaya da var

Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı.

YENİ AYRILIKLAR KAPIDA

Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi kararının ardından Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt’un görevine yeni yapılanmada Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verilmiş, ayrıca kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat’la da yollar ayrılmıştı.

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