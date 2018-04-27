FOX Ana Haber'de Fatih Portakal Neden Yok?

Haber programları arasında reytingleri en çok olan ve Türkiye genelinde en çok izlenen haber programının sunucusu Fatih Portakal bu akşam haberleri sunmadı.

Fox Tv kanalını açan ve Fatih Portakal'ın haber sunmasını bekleyen vatandaşlar, Fatih Portakal'ın haber programını sunmadığını görünce sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce şu mesajı paylaşmıştı: 'Tabela #daha'. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bugün haberleri sundu.

Fatih Portakal'ın neden haber sunmadığı ise bilinmiyor.

Fatih Portakal'ın yayında olmadığını gören pek çok kullanıcı sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar

Kpsscafe.com.tr | Ankara