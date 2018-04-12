Flaş! Uzman Erbaş Alımıyla İlgili Adayları Üzen Gelişme

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 yılı uzman erbaş alımı için başvuru süresinin sona erdiği, adayların başvurularının kabul edilmeyeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi sitesine giren ve uzman erbaş alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar internet sitesindeki "Hata : KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI temini için geçerli başvuru süresi sona ermiştir" uyarısıyla sarsıldı. Devlet Personel Başkanlığı'nda da yayımlanan duyuruda başvuruların sene sonuna kadar devam edeceği belirtilmişti.

BAŞVURULARIN DAHA SONRA TEKRAR AKTİF OLUP OLMAYACAĞI KONUSUNDA NET BİR BİLGİLENDİRME BULUNMUYOR. GELİŞMELERDEN SİZLERİ HABERDAR ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ.