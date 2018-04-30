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Flaş.. Tunceli'de Çatışma Çıktı: Yaralı Askerlerimiz Var !

Son dakika haberi: Tunceli'den son dakika haberi gledi. Edinilen bilgilere göre Tunceli'de teröristler ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı.

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Flaş.. Tunceli'de Çatışma Çıktı: Yaralı Askerlerimiz Var !

Son dakika haberi: Tunceli'den son dakika haberi gledi. Edinilen bilgilere göre Tunceli'de teröristler ile güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:02
Flaş.. Tunceli'de Çatışma Çıktı: Yaralı Askerlerimiz Var !

Son dakika haberi Tunceli'den geldi.

Edinilen son dakika biglilerine göre Tunceli'de, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda bulunan güvenlik güçlerimiz ile bir grup bölücü terör örgütü PKK mensubu terörist arasında çatışma çıktı.

Teröristlerin ilk saldırısına güvenlik güçlerimizin hemen karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı ve bazı askerlerimiz yaralandı. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye ekipler gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaPkkTunceli çatışmaAsker
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