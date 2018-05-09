Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek yaptığı son dakika açıklamasında İl ve İlçe sayısının arttırılması için teklif hazırladıklarını söyledi.

banner396

Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek yaptığı son dakika açıklamasında İl ve İlçe sayısının arttırılması için teklif hazırladıklarını söyledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24
Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

Birçok proje bugüne kadar hayata geçerken bazı projeler için de çalışmalar hala devam ediyor. 2023  hedefleri adına Cumhur ittifakının diğer üyesi MHP'den de bir çıkış geldi.

İL VE İLÇE SAYISI ARTSIN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hedeflerinin, Türkiye'deki İl ve İlçe sayısının arttırılması olduğunu söyledi. Şimşek açıklanasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Yasası’yla beraber 2023 yılına girerken Türkiye, 100 il ve 1.000 ilçeden kurulan yeni bir yönetim sistemine kavuşturulmalıdır." 

BAHÇELİ DE ONAY VERDİ

MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuya onay verdiğinin altını çizdi.

MEVCUT SİSTEMDE KAÇ İL VE İLÇE VAR?

Türkiye'de şu anda 81 il ve 957 adet İlçe var.

PEKİ SİZ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sizce İl ve İlçe sayısı arttırılmalı mıdır? Yorum kısmı aşağıda...

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIl Sayısı Artacak MıIlçe Sayısı Artacak Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması
Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama
Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim