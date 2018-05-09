Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok önemli projeyi hayata geçirdi.

Birçok proje bugüne kadar hayata geçerken bazı projeler için de çalışmalar hala devam ediyor. 2023 hedefleri adına Cumhur ittifakının diğer üyesi MHP'den de bir çıkış geldi.

İL VE İLÇE SAYISI ARTSIN TEKLİFİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hedeflerinin, Türkiye'deki İl ve İlçe sayısının arttırılması olduğunu söyledi. Şimşek açıklanasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Yasası’yla beraber 2023 yılına girerken Türkiye, 100 il ve 1.000 ilçeden kurulan yeni bir yönetim sistemine kavuşturulmalıdır."

BAHÇELİ DE ONAY VERDİ

MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuya onay verdiğinin altını çizdi.

MEVCUT SİSTEMDE KAÇ İL VE İLÇE VAR?

Türkiye'de şu anda 81 il ve 957 adet İlçe var.

PEKİ SİZ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sizce İl ve İlçe sayısı arttırılmalı mıdır? Yorum kısmı aşağıda...

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