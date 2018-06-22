Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...

İstanbul'da taciz iddiası !!

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da belediye otobüsünde bir kadının tacize uğradığı iddiası sonucu kavga çıktı. Çıkan arbedede, bir yolcu yaralandı.

Alemdağ-Kadıköy arasında çalışmakta olan E.Ö. isimli şoförün idaresinde olduğu öğrenilen toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kadının verdiği tepki üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, bu iki kişiyle tartışmaya ve bu kişilere müdahale etmeye başladı. Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurdu ve olaya dahil olarak müdahil oldu.

Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla 20 yaşındaki F.Y. isimli kişiyi yaralayarak kaçtı.

Tacize uğradığı iddia edilen kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı F.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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