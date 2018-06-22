Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...

İstanbul'da iki kişi belediye otobüsünde bir kadına tacizde bulundu. Taciz sonrası çıkan tartışmada, kadını taciz ettikleri iddia edilen kişiler, bir yolcuyu yaraladı.

banner396

Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...

İstanbul'da iki kişi belediye otobüsünde bir kadına tacizde bulundu. Taciz sonrası çıkan tartışmada, kadını taciz ettikleri iddia edilen kişiler, bir yolcuyu yaraladı.

22 Haziran 2018 Cuma 13:27
Flaş Taciz İddiası: Otobüste Önce Taciz Ettiler, Sonra...

İstanbul'da taciz iddiası !!

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da belediye otobüsünde bir kadının tacize uğradığı iddiası sonucu kavga çıktı. Çıkan arbedede, bir yolcu yaralandı.

Alemdağ-Kadıköy arasında çalışmakta olan E.Ö. isimli şoförün idaresinde olduğu öğrenilen toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kadının verdiği tepki üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, bu iki kişiyle tartışmaya ve bu kişilere müdahale etmeye başladı. Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurdu ve olaya dahil olarak müdahil oldu.

Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla 20 yaşındaki F.Y. isimli kişiyi yaralayarak kaçtı.

Tacize uğradığı iddia edilen kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı F.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TacizIstanbulSon DakikaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...
Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...
Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !
Son Dakika: İki EGO Otobüsü Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var !
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak
Az Önce Duyuruldu! Bozok Üniversitesi Mülakat Şartsız 53 Yeni Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim