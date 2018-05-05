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Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü

Şırnak'ın Silopi İlçesinde feci bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü.

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Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü

Şırnak'ın Silopi İlçesinde feci bir olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:54
Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şırnak'ın Silopi İlçesinde feci bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde pikniğe gitmekte olan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü. Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrenci yaralandı.

Yaşanan feci olay sonrası öğretmenler sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Son Güncelleme: 05.05.2018 15:38
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Silopi Haberşırnak Yıldırım DüşmesiSon Dakika
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