Flaş! PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Resmi Duyuru Geldi!

PTT'den 1750 sözleşmeli personel alımı ve 2 bin 500 personel alımı hakkında resmi açıklama geldi. PTT'den yapılan resmi açıklamada KHK ile yapılan düzenleme neticesinde 1750 kişilik alım için sürecin başladığı, fakat başvuruları kabul edilen 2 bin 500 kişilik alımın iptal edildiği 2018 yılında tekrar ilana çıkılacağı belirtildi.

PTT A.Ş'den yapılan resmi açıklamada, "Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek."Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber çalışma imkanı bulamadığımız değerli vatandaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca ataması gerçekleşecek olan bin 750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA