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Flaş! PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Resmi Duyuru Geldi!

PTT'den 1750 sözleşmeli personel alımı ve 2 bin 500 personel alımı hakkında resmi açıklama geldi. PTT'den yapılan resmi açıklamada KHK ile yapılan düzenleme neticesinde 1750 kişilik alım için sürecin başladığı, fakat başvuruları kabul edilen 2 bin 500 kişilik alımın iptal edildiği 2018 yılında tekrar ilana çıkılacağı belirtildi.

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Flaş! PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Resmi Duyuru Geldi!

PTT'den 1750 sözleşmeli personel alımı ve 2 bin 500 personel alımı hakkında resmi açıklama geldi. PTT'den yapılan resmi açıklamada KHK ile yapılan düzenleme neticesinde 1750 kişilik alım için sürecin başladığı, fakat başvuruları kabul edilen 2 bin 500 kişilik alımın iptal edildiği 2018 yılında tekrar ilana çıkılacağı belirtildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
Flaş! PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Resmi Duyuru Geldi!

Flaş! PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Resmi Duyuru Geldi!

PTT'den 1750 sözleşmeli personel alımı ve 2 bin 500 personel alımı hakkında resmi açıklama geldi. PTT'den yapılan resmi açıklamada KHK ile yapılan düzenleme neticesinde 1750 kişilik alım için sürecin başladığı, fakat başvuruları kabul edilen 2 bin 500 kişilik alımın iptal edildiği 2018 yılında tekrar ilana çıkılacağı belirtildi.

PTT A.Ş'den yapılan resmi açıklamada, "Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek."Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber çalışma imkanı bulamadığımız değerli vatandaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca ataması gerçekleşecek olan bin 750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 13:31
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Yorumlar
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Önemsiz...... 5 saat önce

Ben elektronik haberleşme mezunuyum.Kendi bölümünü bitiren personeli almayan işletmeyi ben ne yapayım? Alıyorlar iktisat, işletme mezunlarını....Bizim bölümdekiler kalıyor boşta sonra da doğal olarak YAŞ ilerliyor.Sonra da YAŞ ŞARTI KOYUYORLAR....

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YASMN 4 saat önce

LÜTFEN ARTIK BÖLÜM AYRIMI YAPILMASIN

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Rabia 2 saat önce

İş alımı yapılmayan bölümler kapatılsın bizde boşa zaman para umut harcamayalım.tıbbi ve aromatik bitkiler teknikerliği mezunyum bir elin sayısı kadar alım yapılmadı 2008 den buyana

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mete 2 saat önce

ptt.nin itibarını herzamanki gibi yine taşeronlar kurtarıyorr....

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sitem 1 saat önce

bölüm ayrımı yapılmasın bilgisayarcılara kadro açın

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Ahmet 1 saat önce

Kpss kalksınnn

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Zeynep 1 saat önce

Lütfen artık önlisans dağıtıcı personele a2 ehliyeti istenmesin onun yüzüne başvuru yapamıyorum

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