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Flaş: Öğretmen 12 Yaşındaki Kız Öğrencisine..

Bayrampaşa'da bir okulda kız öğrencisine cinse istismarda bulunan öğretmen hakkında karar verildi.

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Flaş: Öğretmen 12 Yaşındaki Kız Öğrencisine..

Bayrampaşa'da bir okulda kız öğrencisine cinse istismarda bulunan öğretmen hakkında karar verildi.

17 Nisan 2018 Salı 09:09
Flaş: Öğretmen 12 Yaşındaki Kız Öğrencisine..

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi.

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Türkçe öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Kemal D. tutuklandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle cinsel istismara uğradığı anlatıldı.

DİĞER ÖĞRENCİLERİN İFADESİ

Ön sırada oturmakta olan öğrenci de ifadesinde daha önce Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik cinsel tacizlerini bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve bu sırada cinsel istismarı gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti. İddiaları reddeden Kemal D. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberCinsel Istismar
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