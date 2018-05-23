Flaş! Hükümetten Dolar Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, en yüksek rakamlarını gören döviz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dövizdeki artışın seçim sonuçlarının etkilenmesi için dış güçler tarafından yapıldığını söyleyen Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.