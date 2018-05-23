Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş! Hükümetten Dolar Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, tarihinin en yüksek rakamlarını görerek rekor kıran döviz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

banner396

Flaş! Hükümetten Dolar Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, tarihinin en yüksek rakamlarını görerek rekor kıran döviz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:27
Flaş! Hükümetten Dolar Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, en yüksek rakamlarını gören döviz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dövizdeki artışın seçim sonuçlarının etkilenmesi için dış güçler tarafından yapıldığını söyleyen Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.05.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
Dolar FiyatlarıSon Dakika DolarSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hakan 3 saat önce

Hanifi kekosu bu hükümet sonrası rahata kavuştunuz mk götünüz kaşınmasın, chp nin devletimize karşı piyon olarak kullanıldığı açık ve net

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hanifi 4 saat önce

sizin oyunlarinizida biliyoruz bekir amcam

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Adsız 4 saat önce

İflasın ayak sesleri bunlar evet biz gördük oyunu ve oyuncuları oyun bitti

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
düşünür 3 saat önce

Biraz yapmacık gelmeye başladı bana sanki.. Devlet olarak bunun sebebini bulunamaması nasıl olur bilemiyorum.. Baya MİT İN alanına giriyor bu olay sanırım bilinmezlik gizlilik falan derken ama somut bi çözüm şart artık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 3 saat önce

Amcanız ne diyorsa doğru diyordur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özgür 3 saat önce

Arkadaş iflasın eşiğindeyiz. Ne birşey alabiliyoruz ne de satabiliyoruz bu kaygıyla. 24 Haziran’ı niye bekliyorsun Allah’ın belası 24 Haziran’dan sonra ne yapabilirsin ki! Şuan iktidarda başka bir şahıs mı oturuyor? Yönetim aynı değil mi? Doları indir oy kazan. Senin tek yolun bu olması gerekmiyor mu? Bu ne saçma bir açıklama.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Avrupa Parlementosu'ndan 24 Haziran Kararı! Gözlemci Gönderilmeyecek
Avrupa Parlementosu'ndan 24 Haziran Kararı! Gözlemci Gönderilmeyecek
2018 Beyaz Show Bitti mi? Kanal D'den Açıklama Geldi
2018 Beyaz Show Bitti mi? Kanal D'den Açıklama Geldi
Hastane Otoparkında Çatışma! 1 Yaralı Jandarma Var
Hastane Otoparkında Çatışma! 1 Yaralı Jandarma Var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim