Flaş! Hükümetten Dolar Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, en yüksek rakamlarını gören döviz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Dövizdeki artışın seçim sonuçlarının etkilenmesi için dış güçler tarafından yapıldığını söyleyen Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Hanifi kekosu bu hükümet sonrası rahata kavuştunuz mk götünüz kaşınmasın, chp nin devletimize karşı piyon olarak kullanıldığı açık ve net
sizin oyunlarinizida biliyoruz bekir amcam
İflasın ayak sesleri bunlar evet biz gördük oyunu ve oyuncuları oyun bitti
Biraz yapmacık gelmeye başladı bana sanki.. Devlet olarak bunun sebebini bulunamaması nasıl olur bilemiyorum.. Baya MİT İN alanına giriyor bu olay sanırım bilinmezlik gizlilik falan derken ama somut bi çözüm şart artık
Amcanız ne diyorsa doğru diyordur
Arkadaş iflasın eşiğindeyiz. Ne birşey alabiliyoruz ne de satabiliyoruz bu kaygıyla. 24 Haziran’ı niye bekliyorsun Allah’ın belası 24 Haziran’dan sonra ne yapabilirsin ki! Şuan iktidarda başka bir şahıs mı oturuyor? Yönetim aynı değil mi? Doları indir oy kazan. Senin tek yolun bu olması gerekmiyor mu? Bu ne saçma bir açıklama.