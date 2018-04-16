Flaş Gelişme: 2 Çocuğunu Katleden Anne 5 Aylık Hamile Çıktı

Geçtiğimiz 9 Nisan günü meydana gelen olayda bir kadın 2 çocuğunu öldürmüştü.

Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘nde bulunan 2 katlı evde meydana gelen feci olayda çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Özlem K. isimli kadın, evin alt katında oturmakta olan kayınvalidesi Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyumakta olan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. 2 çocuğunu da vahşice öldüren anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti.

5 AYLIK HAMİLE

Yapılan tetkik ve tedavilerinde hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarıldı ve tedavi edilmesi için Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Üçüncü çocuğunu doğurmak istediği öğrenilen kadının, yapılan kontrol, tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Özlem K, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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