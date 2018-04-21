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Flaş FETÖ Operasyonu: Gözaltı ve Tutuklamalar Var !

Muğla merkezli başlatılan FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şahıslardan 1 si hakkında tutuklama kararı verildi.

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Flaş FETÖ Operasyonu: Gözaltı ve Tutuklamalar Var !

Muğla merkezli başlatılan FETÖ soruşturmasında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şahıslardan 1 si hakkında tutuklama kararı verildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:40
Flaş FETÖ Operasyonu: Gözaltı ve Tutuklamalar Var !

Son dakika haberi Muğla'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Muğla merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülenlere yönelik Muğla, Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de 13 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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