Flaş ! FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen Din mi Değiştiriyor?

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in din değiştireceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, FETÖ Elebaşının din değiştireceğini, söz konusu haberin bir ironi değil uzun süredir devam eden bir projenin ürünü olduğunu öne sürdü.

Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında, "Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Olay ciddi, Fetullah Gülen tebaasının dinini değiştirmek için ilk adımını attı. Bunu nereden biliyoruz? 11 Aralık 2017 tarihli konuşmasından. FETÖ elebaşı, konuşmasının 10.40’ıncı dakikasında önce inceden inceye meseleye giriş yapıyor. FETÖ’cülere bulundukları ülkelerde entegre olmalarını, onların kiliselerine gitmelerini tavsiye ettikten sonra şöyle diyor: '…verirseniz alacağınız nice şeyler vardır. Belki onlardan alacağınız şeyler, vereceğiniz şeyleri verme adına bir yol açma demektir.' 16.06’dan itibaren de FETÖ mensuplarına Almanya’nın bağrını açtığını, Hollanda’nın onu takip ettiğini, Fransa’da yine böyle bir açılım olduğunu belirterek meseleyi Vatikan’ın merkezinin bulunduğu

İtalya’ya kadar getiriyor ve dilinin altındaki baklayı çıkarıyor: 'Buralarda sizi tehlikesiz görme var esasen. Böylece hemen bütün Batı’da belki İtalya’da da olacak bu. Gelip diyor ki size falan yerde semavi bu dinler adına bir üniversite açalım diyor.' GÜLEN'İN PROJESİNİN İKİNCİ AYAĞI BU... Özetleyelim, Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyetin tek başlık altında toplandığı semavi dinler adına bir üniversite açma fikri Fetullah Gülen’in on yıllardır ısıtıp ısıtıp milletin önüne sunduğu 'Dinlerarası Diyalog' projesinin ikinci aşamasını oluşturmakta.

FETÖ elebaşı, dediğimiz gibi öteden beri İbrahimî bir din oluşturma çabasını gizliyordu. Ona göre evvelden Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet yoktu. Yalnızca Hazreti İbrahim’in dini vardı. Ancak Hazreti İbrahim’in dininden sonra farklı 'yollar' ortaya çıktı ve diğer dinler türedi." ifadelerini kullandı. Yazının tamamına göz atmak için www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/599898.aspx adresine erişim sağlayabilirsiniz.

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