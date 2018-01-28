Flaş! Asgari Ücretliye Bedava Elektrik Teklifi Mecliste

Asgari Ücretliye Bedava Elektrik Teklifi Mecliste

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu bir kanun teklifi ile, asgari ücretin brüt tutarından daha az gelire sahip olanlardan, elektrik ücreti alınmamasını istedi.

Teklif yasalaşır ise, eve giren toplam gelir eğer asgari ücretin brüt tutarından daha az ya da o kadar ise, bu kişilerin oturdukları konutlarda kullandıkları elektrik için fatura ödememesi öngörülüyor. MHP'li Erkan Haberal'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde sosyal devletin temel amacının toplumu oluşturan bireylerin , yasalar karşısında olduğu kadar siyasal, ekonomik ve sosyal hayat içerisinde de eşit ve özgür olmasının sağlanması gerektiğine yer verilirken, asgari ücretin yoksulluk sınırı altında olduğu, kanun teklifiyle brüt asgari ücret tutarının altında kazanç sağlayan ailelere ücretsiz elektrik verilmesinin talep edildiği belirtildi.

Gerekçede, "Sosyal devletin temel amaçlarından biri, toplumu ve bireyleri yoksulluktan kurtararak, herkesin kendi kaderine hakim olmasını sağlayacak koşulları ve ortamı hazırlamaktır. Yoksullukla mücadelede temel hedef, herkese insanca yaşaması için gerekli minimum gelir düzeyini garanti etmektir. Yoksulluk kişisel gelire göre tanımlanabilir fakat teoride, parasal gelir ve para-dışı tüm gelirlerin toplamından ibaret olan toplam gelirdir. Kanun teklifimiz ile devletin açlık ve yoksulluk sınırı altında olduğunu tespit ettiği ailelere yapılan mali yardımların dışında, hane bireylerinin toplam net geliri asgari ücret ve altında kalanların, elektrik giderini ücretsiz kullanmaları amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Teklifin yasalaşması halinde Hane gelirinin toplam tutarı 2 bin 29 liranın altında olan aileler elektrik ücreti ödemeyecek.

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